SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent schwächer bei 13 740,10 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,616 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,155 Prozent fester bei 13 826,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 804,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 849,33 Punkte, das Tagestief hingegen 13 740,10 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 3,47 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der SMI bei 14 633,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 463,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 217,46 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 214,20 CHF), Swisscom (+ 1,09 Prozent auf 648,00 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 80,50 CHF), Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 135,25 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 112,14 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-2,50 Prozent auf 54,50 CHF), Amrize (-2,33 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (-1,68 Prozent auf 654,00 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 185,30 CHF) und Holcim (-1,40 Prozent auf 70,54 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 868 009 Aktien gehandelt. Mit 296,223 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at