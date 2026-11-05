SMI aktuell: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,34 Prozent höher bei 15 073,69 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,708 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,255 Prozent höher bei 15 061,17 Punkten, nach 15 022,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 15 060,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 079,30 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2,41 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 05.10.2026, mit 13 703,53 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 14 551,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 363,53 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,79 Prozent zu. Bei 15 079,30 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,96 Prozent auf 177,20 CHF), Sika (+ 2,87 Prozent auf 191,75 CHF), Holcim (+ 2,18 Prozent auf 74,94 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 36,41 CHF) und Geberit (+ 1,74 Prozent auf 595,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 69,22 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 392,70 CHF), Novartis (+ 0,09 Prozent auf 134,38 CHF), Galderma (+ 0,21 Prozent auf 194,95 CHF) und Logitech (+ 0,34 Prozent auf 83,30 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 427 962 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339,281 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at