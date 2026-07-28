SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Beim SMI lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag legt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,24 Prozent auf 14 456,89 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,664 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,230 Prozent fester bei 14 455,14 Punkten, nach 14 421,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14 428,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 462,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der SMI bei 14 172,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 147,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, stand der SMI bei 11 914,95 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,13 Prozent. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 6,36 Prozent auf 171,50 CHF), Geberit (+ 2,28 Prozent auf 529,40 CHF), Nestlé (+ 1,42 Prozent auf 81,53 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 204,50 CHF) und Givaudan (+ 1,27 Prozent auf 3 259,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-0,66 Prozent auf 135,55 CHF), Roche (-0,61 Prozent auf 357,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,28 Prozent auf 78,78 CHF), Novartis (-0,25 Prozent auf 128,20 CHF) und UBS (-0,23 Prozent auf 42,73 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 309 319 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 303,365 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at