SMI aktuell: SMI fällt am Donnerstagmittag zurück

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent auf 10 677,10 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,192 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,017 Prozent auf 10 706,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 708,19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 673,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10 722,06 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,975 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, lag der SMI bei 10 889,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der SMI einen Stand von 10 992,31 Punkten auf. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, bei 10 936,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2,75 Prozent nach unten. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 511,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 33,73 CHF), Logitech (+ 0,56 Prozent auf 76,04 CHF), Novartis (+ 0,26 Prozent auf 83,84 CHF) und Partners Group (+ 0,23 Prozent auf 1 106,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-1,53 Prozent auf 3 214,00 CHF), Alcon (-1,51 Prozent auf 62,42 CHF), Richemont (-1,16 Prozent auf 110,70 CHF), Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 428,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 247,40 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 209 190 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,058 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at