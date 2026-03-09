SMI aktuell: SMI fällt am Montagmittag

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 2,05 Prozent tiefer bei 12 826,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,587 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 2,57 Prozent leichter bei 12 758,45 Punkten in den Montagshandel, nach 13 095,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 685,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 972,87 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 517,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 931,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 076,68 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,17 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Punkten registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 123,10 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 528,80 CHF), Swiss Life (-0,19 Prozent auf 823,20 CHF) und Givaudan (-0,49 Prozent auf 2 866,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Roche (-4,75 Prozent auf 325,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,67 Prozent auf 63,32 CHF), Holcim (-3,08 Prozent auf 63,00 CHF), Lonza (-3,05 Prozent auf 488,80 CHF) und Richemont (-2,80 Prozent auf 138,70 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 208 106 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,762 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at