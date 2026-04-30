Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
30.04.2026 15:59:23
SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu
Am Donnerstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,39 Prozent im Plus bei 13 082,92 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,545 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,612 Prozent leichter bei 12 952,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 031,90 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 940,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 139,55 Punkten verzeichnete.
SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,538 Prozent. Der SMI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 12 668,67 Punkten. Der SMI stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 13 188,26 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 116,98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,24 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,57 Prozent auf 115,12 CHF), Swisscom (+ 1,54 Prozent auf 661,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,49 Prozent auf 77,82 CHF), Swiss Re (+ 1,41 Prozent auf 126,10 CHF) und Richemont (+ 1,06 Prozent auf 147,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-5,73 Prozent auf 42,78 CHF), Givaudan (-0,90 Prozent auf 2 765,00 CHF), Logitech (-0,80 Prozent auf 76,40 CHF), Partners Group (-0,80 Prozent auf 842,80 CHF) und Sika (-0,63 Prozent auf 142,10 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 491 086 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,695 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,83 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Givaudan AG
Analysen zu Givaudan AG
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,52
|3,54%
|Amrize
|45,83
|-5,70%
|Givaudan AG
|3 040,00
|1,13%
|Logitech S.A.
|84,48
|1,13%
|Novartis AG
|126,04
|3,09%
|Partners Group AG
|927,00
|0,72%
|Richemont
|162,05
|3,18%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|347,15
|0,92%
|Sika AG
|156,75
|1,69%
|Swiss Re AG
|137,50
|2,19%
|Swisscom AG
|725,00
|2,84%
|UBS
|37,44
|1,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|590,00
|1,17%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 136,27
|0,80%