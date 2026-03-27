SMI aktuell: SMI legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,91 Prozent schwächer bei 12 527,20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,505 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,028 Prozent schwächer bei 12 638,42 Punkten, nach 12 641,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 519,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 638,68 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 3,55 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SMI bei 13 242,80 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 12 867,23 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent ein. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 0,63 Prozent auf 128,50 CHF), Givaudan (+ 0,11 Prozent auf 2 649,00 CHF), Roche (-0,22 Prozent auf 312,10 CHF), Zurich Insurance (-0,29 Prozent auf 546,40 CHF) und Alcon (-0,30 Prozent auf 59,70 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-4,10 Prozent auf 666,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,77 Prozent auf 62,20 CHF), Holcim (-2,75 Prozent auf 64,46 CHF), Logitech (-2,65 Prozent auf 72,64 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,22 Prozent auf 173,85 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 834 357 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 271,247 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at