Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SMI-Performance im Blick 09.10.2026 12:27:10

SMI aktuell: SMI legt am Freitagmittag zu

SMI aktuell: SMI legt am Freitagmittag zu

Der SMI entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Am Freitag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,86 Prozent im Plus bei 13 754,46 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,09 Prozent fester bei 13 785,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 637,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 753,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 800,45 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,471 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 13 804,70 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 14 215,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 609,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,83 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 2,58 Prozent auf 175,25 CHF), Amrize (+ 2,27 Prozent auf 30,65 CHF), Geberit (+ 2,21 Prozent auf 535,40 CHF), UBS (+ 2,14 Prozent auf 39,66 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 53,14 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Nestlé (-0,43 Prozent auf 75,67 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,05 Prozent auf 78,76 CHF), Sandoz (+ 0,14 Prozent auf 69,42 CHF), Swiss Life (+ 0,29 Prozent auf 884,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 575,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 873 518 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 57,18 1,56% Alcon AG
Amrize 32,32 -0,71% Amrize
Geberit AG (N) 568,80 1,14% Geberit AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,66 -0,24% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 639,60 1,81% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,55 1,20% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,10 1,00% Sandoz
Sika AG 187,00 1,99% Sika AG
Swiss Life AG (N) 950,60 0,42% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 154,90 1,44% Swiss Re AG
UBS 42,96 2,43% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 619,40 0,39% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 787,40 1,10%

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