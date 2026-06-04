SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,93 Prozent auf 13 341,27 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,572 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,109 Prozent auf 13 232,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 218,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 229,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 395,00 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,928 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 003,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, notierte der SMI bei 13 510,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 298,50 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,709 Prozent zu. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 4,17 Prozent auf 324,60 CHF), Partners Group (+ 3,73 Prozent auf 712,40 CHF), Novartis (+ 2,04 Prozent auf 115,84 CHF), Alcon (+ 2,00 Prozent auf 52,08 CHF) und Swiss Re (+ 1,48 Prozent auf 116,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-2,34 Prozent auf 93,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 84,66 CHF), Holcim (-0,95 Prozent auf 75,34 CHF), Sika (-0,86 Prozent auf 149,55 CHF) und Nestlé (-0,78 Prozent auf 76,68 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 7 179 522 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,267 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at