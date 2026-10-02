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Index im Blick 02.10.2026 17:58:45

SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen

SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen

Mit dem SMI ging es heute aufwärts.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent höher bei 13 660,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,580 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,090 Prozent tiefer bei 13 610,59 Punkten in den Handel, nach 13 622,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 13 751,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 578,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,66 Prozent nach unten. Der SMI wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 14 362,97 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 352,98 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 12 427,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,12 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 81,90 CHF), Sika (+ 2,60 Prozent auf 183,80 CHF), Swiss Re (+ 1,76 Prozent auf 141,45 CHF), Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 572,40 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 538,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-1,46 Prozent auf 116,34 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 345,70 CHF), Galderma (-0,16 Prozent auf 160,55 CHF), Richemont (-0,12 Prozent auf 172,85 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 52,84 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 419 977 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,86 3,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,56 -0,46% Alcon AG
Galderma 172,65 0,49% Galderma
Geberit AG (N) 578,40 2,01% Geberit AG (N)
Novartis AG 125,10 -0,32% Novartis AG
Partners Group AG 647,00 1,73% Partners Group AG
Richemont 185,85 -0,11% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,28 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 197,40 3,24% Sika AG
Swiss Re AG 152,10 2,56% Swiss Re AG
UBS 42,41 0,33% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 615,40 2,06% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 660,92 0,28%

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