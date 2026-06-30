SMI aktuell: SMI letztendlich schwächer

Der SMI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 14 193,92 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,152 Prozent auf 14 245,52 Punkte an der Kurstafel, nach 14 223,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 287,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 153,97 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 13 542,66 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 12 668,67 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 11 921,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,15 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 287,62 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 87,58 CHF), Sika (+ 2,05 Prozent auf 166,75 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 662,20 CHF), Lonza (+ 1,15 Prozent auf 545,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,01 Prozent auf 598,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-4,83 Prozent auf 75,74 CHF), Roche (-1,77 Prozent auf 332,80 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 186,55 CHF), Nestlé (-1,45 Prozent auf 83,08 CHF) und Swisscom (-1,42 Prozent auf 623,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 276 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,817 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at