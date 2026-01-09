SMI aktuell: SMI liegt am Mittag im Plus

In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,19 Prozent auf 13 376,70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,540 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 341,62 Zählern und damit 0,069 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 350,82 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 341,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 398,48 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,38 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 12 931,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12 609,15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der SMI einen Stand von 11 927,11 Punkten auf.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,70 Prozent auf 77,62 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1 017,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,18 Prozent auf 59,94 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 175,35 CHF) und Richemont (+ 1,09 Prozent auf 176,05 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Life (-2,16 Prozent auf 888,80 CHF), Zurich Insurance (-1,63 Prozent auf 579,80 CHF), Swiss Re (-1,39 Prozent auf 127,30 CHF), Alcon (-0,71 Prozent auf 64,10 CHF) und Swisscom (-0,59 Prozent auf 587,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 477 718 Aktien gehandelt. Mit 289,088 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

