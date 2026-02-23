ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Kursentwicklung
|
23.02.2026 15:59:30
SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Plus
Um 15:40 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,08 Prozent auf 13 871,53 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,636 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,190 Prozent schwächer bei 13 833,39 Punkten, nach 13 859,76 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 828,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 883,82 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, lag der SMI bei 13 147,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12 632,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der SMI 12 948,60 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,71 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 896,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Zurich Insurance (+ 1,44 Prozent auf 576,00 CHF), Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 713,00 CHF), Swiss Re (+ 1,08 Prozent auf 130,60 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 127,50 CHF) und Holcim (+ 0,79 Prozent auf 74,34 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-3,99 Prozent auf 891,20 CHF), Lonza (-2,01 Prozent auf 525,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 176,60 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 156,60 CHF) und Sonova (-0,87 Prozent auf 194,30 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 898 396 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320,759 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,43 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
