SMI aktuell: SMI mittags in Rot

Am Dienstag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 10 825,84 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,240 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,126 Prozent tiefer bei 10 849,99 Punkten, nach 10 863,65 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 883,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 818,71 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 11 075,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 219,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, lag der SMI noch bei 10 290,71 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,39 Prozent ein. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Zählern registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Geberit (+ 1,08 Prozent auf 457,70 CHF), Sika (+ 0,48 Prozent auf 231,10 CHF), Nestlé (+ 0,37 Prozent auf 103,14 CHF), Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 566,00 CHF) und Givaudan (+ 0,07 Prozent auf 2 942,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-1,92 Prozent auf 57,22 CHF), Novartis (-1,10 Prozent auf 92,34 CHF), Partners Group (-0,98 Prozent auf 1 015,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 32,67 CHF) und Richemont (-0,81 Prozent auf 110,40 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 770 426 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 276,171 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at