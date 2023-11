SMI aktuell: SMI mittags mit Gewinnen

Am Dienstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,09 Prozent höher bei 10 585,90 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,176 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,024 Prozent auf 10 574,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 576,75 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 617,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10 569,03 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 10 837,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 107,47 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Wert von 10 750,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,58 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 616,37 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell UBS (+ 3,15 Prozent auf 22,57 CHF), Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 3 055,00 CHF), Logitech (+ 0,42 Prozent auf 71,16 CHF), Sika (+ 0,36 Prozent auf 225,80 CHF) und Roche (+ 0,25 Prozent auf 237,75 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sonova (-1,95 Prozent auf 221,30 CHF), Richemont (-0,63 Prozent auf 110,70 CHF), Swiss Life (-0,41 Prozent auf 586,80 CHF), Swiss Re (-0,34 Prozent auf 98,76 CHF) und Holcim (-0,30 Prozent auf 58,92 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 496 985 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 267,971 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,77 zu Buche schlagen. Mit 6,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

