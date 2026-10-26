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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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SMI im Fokus 26.10.2026 17:58:40

SMI aktuell: SMI schließt im Plus

SMI aktuell: SMI schließt im Plus

So performte der SMI zum Handelsende.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent höher bei 14 538,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,069 Prozent stärker bei 14 472,32 Punkten, nach 14 462,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 543,91 Punkte, das Tagestief hingegen 14 462,03 Zähler.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13 945,71 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 14 327,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 12 568,18 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,75 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 82,36 CHF), Roche (+ 1,43 Prozent auf 396,50 CHF), Richemont (+ 1,02 Prozent auf 163,10 CHF) und Geberit (+ 0,92 Prozent auf 569,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sika (-2,22 Prozent auf 176,20 CHF), Givaudan (-1,33 Prozent auf 3 940,00 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 127,48 CHF), Swiss Re (-0,36 Prozent auf 153,90 CHF) und Logitech (-0,18 Prozent auf 91,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 155 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,38 2,56% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 616,40 0,78% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 247,00 -1,71% Givaudan AG
Logitech S.A. 98,56 0,53% Logitech S.A.
Novartis AG 136,96 1,45% Novartis AG
Partners Group AG 676,40 -0,18% Partners Group AG
Richemont 175,70 0,86% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,15 -1,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,02 2,46% Sandoz
Sika AG 189,70 -2,59% Sika AG
Swiss Re AG 165,45 -0,87% Swiss Re AG
UBS 41,65 1,71% UBS

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SMI 14 538,95 0,53%

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