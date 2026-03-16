SMI aktuell: SMI schließt in der Gewinnzone

Der SMI ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,43 Prozent stärker bei 12 894,15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,098 Prozent schwächer bei 12 826,71 Punkten, nach 12 839,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 936,30 Punkte, das Tagestief hingegen 12 750,07 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 656,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 056,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 12 916,81 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,67 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,10 Prozent auf 63,12 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 547,60 CHF), Logitech (+ 1,20 Prozent auf 74,28 CHF), Swiss Life (+ 1,10 Prozent auf 828,80 CHF) und Geberit (+ 0,76 Prozent auf 559,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Partners Group (-0,44 Prozent auf 808,00 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 80,61 CHF), Sika (-0,26 Prozent auf 133,75 CHF), Richemont (-0,14 Prozent auf 137,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 66,44 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 976 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 282,095 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at