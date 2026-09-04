Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Index im Fokus
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04.09.2026 15:58:44
SMI aktuell: SMI schwächelt am Freitagnachmittag
Am Freitag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 14 384,66 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,653 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,062 Prozent schwächer bei 14 385,80 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 394,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 442,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 324,47 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,034 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 463,23 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 13 341,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 383,47 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,59 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI aktuell
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,66 Prozent auf 74,06 CHF), Amrize (+ 1,95 Prozent auf 35,49 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF), Sika (+ 1,08 Prozent auf 191,35 CHF) und Swiss Life (+ 0,71 Prozent auf 938,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,91 Prozent auf 210,10 CHF), Lonza (-1,89 Prozent auf 571,00 CHF), Novartis (-1,07 Prozent auf 129,92 CHF), Alcon (-1,00 Prozent auf 57,42 CHF) und Partners Group (-0,79 Prozent auf 680,00 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 670 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 295,721 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Mit 6,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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