SMI aktuell: SMI startet in der Verlustzone

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 10 806,65 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,215 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,311 Prozent auf 10 803,88 Punkte an der Kurstafel, nach 10 837,59 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 10 803,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 823,38 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 10 948,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 10 874,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 308,57 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,57 Prozent ein. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 395,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 100,86 CHF), Roche (+ 0,40 Prozent auf 249,10 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 540,20 CHF), Lonza (+ 0,26 Prozent auf 430,10 CHF) und Alcon (+ 0,03 Prozent auf 68,88 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sika (-2,19 Prozent auf 228,20 CHF), Givaudan (-2,05 Prozent auf 2 777,00 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 111,10 CHF), Geberit (-1,41 Prozent auf 448,80 CHF) und Logitech (-1,30 Prozent auf 63,96 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 190 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 270,289 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

