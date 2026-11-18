Der SMI bewegt sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 14 942,34 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,744 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 14 963,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 976,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 15 008,61 Punkte, das Tagestief hingegen 14 923,80 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 391,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 320,90 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 12 481,95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,80 Prozent zu. Bei 15 272,42 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,72 Prozent auf 84,50 CHF), Alcon (+ 1,39 Prozent auf 62,66 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 669,00 CHF), Richemont (+ 0,58 Prozent auf 173,95 CHF) und Galderma (+ 0,51 Prozent auf 188,10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 646,60 CHF), Swiss Re (-0,66 Prozent auf 150,65 CHF), Nestlé (-0,62 Prozent auf 86,19 CHF), UBS (-0,59 Prozent auf 38,83 CHF) und Novartis (-0,53 Prozent auf 132,58 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 568 199 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 352,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at