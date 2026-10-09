SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der SMI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,96 Prozent auf 13 768,19 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,581 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,09 Prozent auf 13 785,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 637,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 13 790,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 762,14 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,572 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 13 804,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 215,30 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 12 609,15 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,93 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 2,11 Prozent auf 174,45 CHF), Amrize (+ 1,97 Prozent auf 30,56 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 573,20 CHF), Partners Group (+ 1,56 Prozent auf 598,60 CHF) und Holcim (+ 1,56 Prozent auf 63,82 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Galderma (-0,09 Prozent auf 162,65 CHF), Sandoz (+ 0,23 Prozent auf 69,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,51 Prozent auf 79,20 CHF), Swiss Life (+ 0,73 Prozent auf 887,80 CHF) und Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 76,63 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 241 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at