Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance im Blick 09.10.2026 09:28:51

SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne

SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der SMI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,96 Prozent auf 13 768,19 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,581 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,09 Prozent auf 13 785,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 637,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 13 790,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 762,14 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,572 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 13 804,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 215,30 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 12 609,15 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,93 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 2,11 Prozent auf 174,45 CHF), Amrize (+ 1,97 Prozent auf 30,56 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 573,20 CHF), Partners Group (+ 1,56 Prozent auf 598,60 CHF) und Holcim (+ 1,56 Prozent auf 63,82 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Galderma (-0,09 Prozent auf 162,65 CHF), Sandoz (+ 0,23 Prozent auf 69,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,51 Prozent auf 79,20 CHF), Swiss Life (+ 0,73 Prozent auf 887,80 CHF) und Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 76,63 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 241 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Galderma

mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,72 1,52% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 32,38 -0,52% Amrize
Galderma 177,25 1,52% Galderma
Holcim AG 68,24 1,10% Holcim AG
Lonza AG (N) 615,00 1,62% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,85 -0,01% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 639,60 1,81% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 1,32% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,10 1,00% Sandoz
Sika AG 187,05 2,02% Sika AG
Swiss Life AG (N) 950,80 0,44% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 154,90 1,44% Swiss Re AG
UBS 43,01 2,55% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 787,40 1,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:22 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen