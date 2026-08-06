Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Index-Performance im Fokus
|
06.08.2026 15:58:25
SMI aktuell: SMI zeigt sich am Nachmittag schwächer
Am Donnerstag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 14 549,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,680 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,548 Prozent höher bei 14 631,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 551,56 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14 646,36 Punkte, das Tagestief hingegen 14 543,16 Zähler.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,23 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 14 302,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 283,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SMI 11 755,32 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,83 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 4,06 Prozent auf 641,00 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 566,60 CHF), Novartis (+ 0,79 Prozent auf 125,44 CHF), Partners Group (+ 0,69 Prozent auf 726,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 137,10 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Zurich Insurance (-3,06 Prozent auf 588,60 CHF), Logitech (-1,34 Prozent auf 83,72 CHF), Amrize (-0,94 Prozent auf 42,15 CHF), Richemont (-0,79 Prozent auf 195,55 CHF) und Sika (-0,36 Prozent auf 194,80 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 680 723 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amrize
|
07.08.26
|Aktien Schweiz gut behauptet - Amrize brechen ein (Dow Jones)
|
07.08.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,52
|-0,14%
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|Lonza AG (N)
|613,40
|1,72%
|Novartis AG
|135,38
|1,77%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Richemont
|209,90
|0,53%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sika AG
|207,40
|2,27%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|637,40
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 552,30
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.