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Index-Performance im Fokus 06.08.2026 15:58:25

SMI aktuell: SMI zeigt sich am Nachmittag schwächer

SMI aktuell: SMI zeigt sich am Nachmittag schwächer

In Zürich stehen die Signale am Donnerstagnachmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 14 549,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,680 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,548 Prozent höher bei 14 631,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 551,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 646,36 Punkte, das Tagestief hingegen 14 543,16 Zähler.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,23 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 14 302,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 283,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SMI 11 755,32 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,83 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 4,06 Prozent auf 641,00 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 566,60 CHF), Novartis (+ 0,79 Prozent auf 125,44 CHF), Partners Group (+ 0,69 Prozent auf 726,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 137,10 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Zurich Insurance (-3,06 Prozent auf 588,60 CHF), Logitech (-1,34 Prozent auf 83,72 CHF), Amrize (-0,94 Prozent auf 42,15 CHF), Richemont (-0,79 Prozent auf 195,55 CHF) und Sika (-0,36 Prozent auf 194,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 680 723 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Lonza AG (N) 613,40 1,72% Lonza AG (N)
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,40 1,13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Swiss Re AG 147,95 -1,30% Swiss Re AG
Swisscom AG 680,00 -0,80% Swisscom AG
UBS 46,42 1,53% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 637,40 0,98% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 552,30 0,23%

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