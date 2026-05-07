SMI aktuell: SMI zeigt sich mittags schwächer

Derzeit halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,11 Prozent auf 13 269,10 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,546 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,090 Prozent auf 13 271,30 Punkte an der Kurstafel, nach 13 283,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 345,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 262,91 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,932 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der SMI 12 790,35 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SMI auf 13 503,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12 113,76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,164 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,12 Prozent auf 159,05 CHF), Holcim (+ 1,89 Prozent auf 75,50 CHF), Logitech (+ 1,35 Prozent auf 80,90 CHF), Amrize (+ 0,85 Prozent auf 42,84 CHF) und Geberit (+ 0,68 Prozent auf 531,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-3,58 Prozent auf 123,80 CHF), Alcon (-2,04 Prozent auf 50,78 CHF), Kühne + Nagel International (-1,20 Prozent auf 177,15 CHF), Lonza (-0,91 Prozent auf 489,10 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 77,92 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 079 159 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 277,005 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at