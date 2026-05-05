SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Zum Handelsschluss legte der SMI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 13 052,17 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,554 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 12 997,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 003,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 979,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 101,88 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 981,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 466,04 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 12 233,03 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,47 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,75 Prozent auf 80,58 CHF), Lonza (+ 2,30 Prozent auf 490,20 CHF), Amrize (+ 2,21 Prozent auf 41,14 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 80,14 CHF) und Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Life (-1,13 Prozent auf 894,80 CHF), Givaudan (-0,98 Prozent auf 2 735,00 CHF), Nestlé (-0,77 Prozent auf 77,57 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 141,80 CHF) und Swiss Re (-0,48 Prozent auf 124,75 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 631 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 276,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at