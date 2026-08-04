SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Zum Handelsschluss verbuchte der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 14 463,23 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,665 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,322 Prozent höher bei 14 418,05 Punkten in den Handel, nach 14 371,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 363,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 509,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der SMI bei 13 003,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SMI bei 11 818,63 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,18 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3,34 Prozent auf 717,20 CHF), Givaudan (+ 2,18 Prozent auf 3 334,00 CHF), UBS (+ 2,04 Prozent auf 43,42 CHF), Amrize (+ 2,01 Prozent auf 41,69 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,97 Prozent auf 81,66 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Zurich Insurance (-1,04 Prozent auf 609,00 CHF), Lonza (-0,68 Prozent auf 556,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,30 Prozent auf 202,00 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 135,35 CHF) und Nestlé (-0,14 Prozent auf 80,66 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 037 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at