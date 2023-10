SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der SMI wagte sich am Montagabendnicht aus der Reserve.

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 10 822,24 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,215 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,311 Prozent auf 10 803,88 Punkte an der Kurstafel, nach 10 837,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10 880,27 Punkte, das Tagestief hingegen 10 764,46 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Wert von 10 948,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 10 874,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, erreichte der SMI einen Wert von 10 308,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 1,42 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,11 Prozent auf 250,85 CHF), Nestlé (+ 1,10 Prozent auf 101,40 CHF), Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 543,00 CHF), Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 94,62 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,53 Prozent auf 420,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-2,88 Prozent auf 109,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,11 Prozent auf 32,47 CHF), Sika (-2,06 Prozent auf 228,50 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 56,24 CHF) und Partners Group (-1,41 Prozent auf 1 015,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 609 157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,289 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at