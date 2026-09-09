SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Am Mittwoch notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,53 Prozent schwächer bei 13 983,70 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,642 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent tiefer bei 13 971,48 Punkten in den Handel, nach 14 057,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 958,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 987,23 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14 544,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13 356,31 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Wert von 12 281,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,56 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,91 Prozent auf 80,16 CHF), Sika (+ 0,23 Prozent auf 194,40 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 650,50 CHF), Holcim (+ 0,00 Prozent auf 73,54 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 55,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-1,36 Prozent auf 181,15 CHF), Lonza (-0,90 Prozent auf 551,00 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 44,60 CHF), Swiss Life (-0,80 Prozent auf 916,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,57 Prozent auf 80,52 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 289 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 299,001 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at