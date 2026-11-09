SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels fester

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 1,01 Prozent auf 14 946,15 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,717 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent tiefer bei 14 786,06 Punkten in den Montagshandel, nach 14 796,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 777,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 951,57 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 787,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SMI mit 14 544,91 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SMI mit 12 298,35 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,82 Prozent nach oben. Bei 15 092,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 3,29 Prozent auf 191,35 CHF), Roche (+ 2,77 Prozent auf 401,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 68,60 CHF), Holcim (+ 1,94 Prozent auf 74,68 CHF) und Geberit (+ 1,14 Prozent auf 586,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-1,12 Prozent auf 150,25 CHF), Lonza (-0,60 Prozent auf 659,40 CHF), Galderma (-0,57 Prozent auf 190,65 CHF), Alcon (-0,13 Prozent auf 61,22 CHF) und Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 4 065,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 135 635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,97 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at