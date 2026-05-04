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WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Index im Blick 04.05.2026 17:58:38

SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Der SMI verlor zum Handelsschluss an Boden.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,01 Prozent leichter bei 13 003,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,555 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 13 146,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 136,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 979,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 170,01 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der SMI bei 12 981,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, wies der SMI einen Stand von 13 508,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 253,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,84 Prozent nach. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,71 Prozent auf 78,82 CHF), Partners Group (+ 2,52 Prozent auf 869,40 CHF), Lonza (+ 0,00) Prozent auf 479,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,03 Prozent auf 78,42 CHF) und Swisscom (-0,23 Prozent auf 660,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-5,87 Prozent auf 40,25 CHF), Kühne + Nagel International (-5,86 Prozent auf 172,00 CHF), Holcim (-2,37 Prozent auf 70,76 CHF), Novartis (-1,78 Prozent auf 113,84 CHF) und Richemont (-1,62 Prozent auf 146,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 062 991 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,88 -0,75% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 43,36 -5,39% Amrize
Holcim AG 77,32 -2,28% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 187,35 -6,21% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,68 2,60% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 520,20 -0,57% Lonza AG (N)
Novartis AG 123,30 -2,17% Novartis AG
Partners Group AG 947,80 2,24% Partners Group AG
Richemont 158,65 -2,10% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,68 -0,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 136,85 -0,47% Swiss Re AG
Swisscom AG 715,00 -1,38% Swisscom AG
UBS 36,89 -1,47% UBS

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SMI 13 003,33 -1,01%

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