ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Blick
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20.04.2026 17:58:42
SMI aktuell: SMI zum Handelsende in der Verlustzone
Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 1,45 Prozent schwächer bei 13 232,03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,40 Prozent auf 13 238,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13 426,72 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 269,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 200,18 Punkten lag.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der SMI einen Wert von 12 320,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, betrug der SMI-Kurs 13 169,96 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 660,96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,115 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,54 Prozent auf 660,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 565,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 187,35 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 132,35 CHF) und Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 943,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sika (-3,21 Prozent auf 152,15 CHF), Lonza (-3,20 Prozent auf 526,00 CHF), Geberit (-2,96 Prozent auf 543,80 CHF), Nestlé (-2,81 Prozent auf 76,80 CHF) und Amrize (-2,72 Prozent auf 44,75 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 880 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,56 zu Buche schlagen. Mit 5,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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