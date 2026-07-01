SMI aktuell: SMI zum Handelsende in Rot

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,56 Prozent tiefer bei 14 114,00 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,668 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,018 Prozent auf 14 191,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 193,92 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 202,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 068,50 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,509 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 13 305,40 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 01.04.2026, mit 12 991,25 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, betrug der SMI-Kurs 11 963,31 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,54 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 287,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,08 Prozent auf 562,60 CHF), Partners Group (+ 2,30 Prozent auf 677,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,22 Prozent auf 200,30 CHF), Logitech (+ 1,51 Prozent auf 76,88 CHF) und Sika (+ 1,20 Prozent auf 168,75 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-2,41 Prozent auf 608,50 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 182,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,60 Prozent auf 86,18 CHF), Alcon (-1,50 Prozent auf 53,78 CHF) und Novartis (-1,25 Prozent auf 125,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 892 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 292,011 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at