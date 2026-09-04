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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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SIX-Handel im Blick 04.09.2026 09:28:31

SMI aktuell: SMI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

SMI aktuell: SMI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 14 398,86 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,653 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,062 Prozent auf 14 385,80 Punkte an der Kurstafel, nach 14 394,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 404,59 Punkte, das Tagestief hingegen 14 374,21 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,133 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der SMI auf 14 463,23 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 341,27 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 12 383,47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,69 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Amrize (+ 1,72 Prozent auf 35,41 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 689,20 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 936,40 CHF) und Logitech (+ 0,39 Prozent auf 82,04 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,19 Prozent auf 209,50 CHF), Novartis (-0,58 Prozent auf 130,56 CHF), Lonza (-0,34 Prozent auf 580,00 CHF), Swisscom (-0,32 Prozent auf 631,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 602,80 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 196 623 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 295,721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 82,46 -0,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,68 -0,29% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,20 -1,71% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 88,16 0,92% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 602,60 -2,78% Lonza AG (N)
Novartis AG 137,06 -1,64% Novartis AG
Partners Group AG 719,60 -1,64% Partners Group AG
Richemont 196,80 0,64% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 378,00 -0,66% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 996,00 0,42% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 151,65 -0,33% Swiss Re AG
Swisscom AG 672,50 -0,30% Swisscom AG
UBS 47,73 -0,19% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 638,20 -0,37% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 14 395,94 0,01%

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