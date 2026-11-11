SMI
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|Index im Blick
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11.11.2026 09:28:53
SMI aktuell: SMI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen
Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,03 Prozent fester bei 15 043,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent tiefer bei 15 007,89 Punkten in den Handel, nach 15 037,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 077,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 036,22 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,74 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 13 787,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 575,25 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 12 702,08 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (+ 2,34 Prozent auf 82,06 CHF), Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 84,08 CHF), Amrize (+ 0,81 Prozent auf 34,73 CHF) und UBS (+ 0,79 Prozent auf 40,88 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-8,18 Prozent auf 56,82 CHF), Swiss Life (-2,48 Prozent auf 966,00 CHF), Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 633,80 CHF), Geberit (-0,34 Prozent auf 593,60 CHF) und Swiss Re (-0,30 Prozent auf 150,40 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 172 256 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,90
|-0,26%
|Alcon AG
|65,46
|0,58%
|Amrize
|37,71
|0,75%
|Geberit AG (N)
|644,80
|0,34%
|Logitech S.A.
|91,38
|0,99%
|Partners Group AG
|716,00
|0,85%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|439,38
|0,92%
|Sandoz
|93,56
|1,70%
|Swiss Life AG (N)
|1 065,50
|0,33%
|Swiss Re AG
|164,35
|0,24%
|UBS
|44,02
|-1,26%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|705,00
|1,38%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|15 117,96
|0,43%
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