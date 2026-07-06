SMI aktuell: SMI zum Start freundlich

Beim SMI lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Am Montag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 14 447,17 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,696 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,013 Prozent fester bei 14 426,15 Punkten in den Handel, nach 14 424,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 448,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 415,10 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 13 388,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 981,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der SMI 11 972,41 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 448,68 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,02 Prozent auf 585,80 CHF), Swiss Life (+ 1,81 Prozent auf 920,80 CHF), Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 130,85 CHF), Zurich Insurance (+ 0,69 Prozent auf 611,80 CHF) und Alcon (+ 0,69 Prozent auf 55,42 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,29 Prozent auf 85,38 CHF), Swisscom (-0,65 Prozent auf 609,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 173,95 CHF), Geberit (-0,26 Prozent auf 542,60 CHF) und Logitech (-0,21 Prozent auf 77,22 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 130 625 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294,519 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at