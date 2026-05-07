SMI aktuell: SMI zum Start im Aufwind

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstag fort.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,30 Prozent höher bei 13 323,45 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,546 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,090 Prozent tiefer bei 13 271,30 Punkten, nach 13 283,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 323,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 268,82 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 12 790,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 503,06 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, notierte der SMI bei 12 113,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,575 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,91 Prozent auf 82,14 CHF), Richemont (+ 1,86 Prozent auf 158,65 CHF), Geberit (+ 1,59 Prozent auf 536,40 CHF), Holcim (+ 1,08 Prozent auf 74,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 83,22 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-3,54 Prozent auf 123,85 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 51,10 CHF), Swiss Life (-0,70 Prozent auf 907,60 CHF), Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 547,80 CHF) und Swisscom (-0,07 Prozent auf 670,50 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 321 366 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,005 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at