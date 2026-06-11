SMI aktuell: SMI zum Start in Rot

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,03 Prozent auf 13 459,50 Punkte zurück. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,569 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,442 Prozent auf 13 403,78 Punkte an der Kurstafel, nach 13 463,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 460,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 403,78 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 13 101,33 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 11.03.2026, mit 12 958,59 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, betrug der SMI-Kurs 12 315,81 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,36 Prozent auf 171,35 CHF), Nestlé (+ 0,43 Prozent auf 80,07 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 79,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,23 Prozent auf 193,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,04 Prozent auf 120,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-2,01 Prozent auf 693,40 CHF), Geberit (-1,79 Prozent auf 495,00 CHF), Swisscom (-1,44 Prozent auf 650,00 CHF), Amrize (-1,39 Prozent auf 40,54 CHF) und Sika (-1,14 Prozent auf 147,90 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 221 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 275,101 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,43 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at