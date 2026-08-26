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SMI im Fokus 26.08.2026 09:28:49

SMI aktuell: SMI zum Start stärker

SMI aktuell: SMI zum Start stärker

Das macht der SMI morgens.

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent stärker bei 14 577,09 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,671 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,158 Prozent auf 14 548,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 525,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 577,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 534,91 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 14 327,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 525,68 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 12 160,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,04 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Amrize (+ 1,87 Prozent auf 35,97 CHF), Givaudan (+ 1,60 Prozent auf 3 374,00 CHF), UBS (+ 1,30 Prozent auf 43,78 CHF), Holcim (+ 1,01 Prozent auf 71,88 CHF) und Logitech (+ 0,99 Prozent auf 79,32 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 218,30 CHF), Lonza (-0,77 Prozent auf 589,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,18 CHF), Alcon (-0,27 Prozent auf 58,56 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 641,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 274 580 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,88 0,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 62,66 0,00% Alcon AG
Amrize 38,62 2,12% Amrize
Givaudan AG 3 606,00 2,10% Givaudan AG
Holcim AG 78,30 3,33% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 235,80 -0,67% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 84,78 0,40% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 628,20 -0,79% Lonza AG (N)
Partners Group AG 780,00 1,06% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 395,00 -0,75% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 149,80 0,98% Swiss Re AG
Swisscom AG 681,50 -0,07% Swisscom AG
UBS 46,77 1,21% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 581,90 0,39%

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