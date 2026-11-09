SMI aktuell: So performt der SMI aktuell

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,44 Prozent fester bei 14 862,22 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,717 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,071 Prozent auf 14 786,06 Punkte an der Kurstafel, nach 14 796,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 865,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 777,55 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bewegte sich der SMI bei 13 787,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14 544,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 298,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,67 Prozent auf 396,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,49 Prozent auf 67,98 CHF), Sandoz (+ 1,38 Prozent auf 84,94 CHF), Sika (+ 1,24 Prozent auf 187,55 CHF) und Lonza (+ 1,21 Prozent auf 671,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-1,97 Prozent auf 148,95 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 34,34 CHF), Nestlé (-0,37 Prozent auf 85,53 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 628,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 815 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 339,785 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at