Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
12.11.2025 15:58:50
SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Nachmittag steigen
Um 15:40 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,71 Prozent auf 12 791,81 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,443 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,395 Prozent höher bei 12 752,31 Punkten in den Handel, nach 12 702,08 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 12 801,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 717,52 Einheiten.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 3,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SMI mit 12 481,41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 886,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 712,09 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 10,05 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 4,64 Prozent auf 64,56 CHF), Richemont (+ 2,17 Prozent auf 164,75 CHF), UBS (+ 1,57 Prozent auf 31,68 CHF), Geberit (+ 1,38 Prozent auf 645,40 CHF) und Sonova (+ 1,29 Prozent auf 219,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Life (-2,16 Prozent auf 859,60 CHF), Swisscom (-1,25 Prozent auf 593,00 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 96,22 CHF), Partners Group (-0,04 Prozent auf 980,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 151,80 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 402 498 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 239,712 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
