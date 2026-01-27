SMI-Handel aktuell: Börsianer lassen SMI mittags steigen

Für den SMI geht es am Mittag aufwärts.

Der SMI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent auf 13 214,02 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,536 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,333 Prozent auf 13 185,72 Punkte an der Kurstafel, nach 13 142,02 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 182,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 230,95 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 242,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 527,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der SMI einen Stand von 12 416,61 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,251 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 059,31 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,90 Prozent auf 617,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 61,38 CHF), Partners Group (+ 1,24 Prozent auf 1 064,50 CHF), Swiss Life (+ 0,96 Prozent auf 838,20 CHF) und Novartis (+ 0,67 Prozent auf 116,66 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sonova (-2,14 Prozent auf 214,90 CHF), Logitech (-0,88 Prozent auf 72,40 CHF), Givaudan (-0,63 Prozent auf 3 142,00 CHF), Alcon (-0,45 Prozent auf 62,38 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,23 Prozent auf 176,90 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 702 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,388 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

