SMI-Handel aktuell: SMI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 13 210,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,536 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,333 Prozent höher bei 13 185,72 Punkten in den Handel, nach 13 142,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 230,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 182,63 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI auf 13 242,80 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 527,59 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Stand von 12 416,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,281 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 059,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 3,80 Prozent auf 628,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 61,46 CHF), Partners Group (+ 1,47 Prozent auf 1 067,00 CHF), Swiss Life (+ 1,32 Prozent auf 841,20 CHF) und UBS (+ 1,31 Prozent auf 37,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sonova (-2,60 Prozent auf 213,90 CHF), Logitech (-1,62 Prozent auf 71,86 CHF), Alcon (-1,28 Prozent auf 61,86 CHF), Givaudan (-0,38 Prozent auf 3 150,00 CHF) und Roche (-0,14 Prozent auf 350,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 508 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300,388 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Mit 5,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

