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SMI-Entwicklung 20.08.2026 12:27:20

SMI-Handel aktuell: SMI am Donnerstagmittag im Minus

SMI-Handel aktuell: SMI am Donnerstagmittag im Minus

Der SMI zeigt sich heute schwächer.

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 14 351,85 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,063 Prozent höher bei 14 395,68 Punkten, nach 14 386,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 410,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 345,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,011 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der SMI 14 254,36 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 399,29 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SMI mit 12 276,26 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,34 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Geberit (+ 1,27 Prozent auf 573,40 CHF), Givaudan (+ 1,03 Prozent auf 3 226,00 CHF), Lonza (+ 0,83 Prozent auf 584,00 CHF), Amrize (+ 0,55 Prozent auf 36,65 CHF) und Holcim (+ 0,52 Prozent auf 69,76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-2,69 Prozent auf 78,14 CHF), Swiss Re (-2,35 Prozent auf 136,85 CHF), Sika (-1,70 Prozent auf 182,00 CHF), Zurich Insurance (-1,09 Prozent auf 580,40 CHF) und Swiss Life (-0,87 Prozent auf 908,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 475 860 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Holcim AG 74,24 -0,08% Holcim AG
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Lonza AG (N) 625,40 1,00% Lonza AG (N)
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 393,00 -1,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 196,90 -0,48% Sika AG
Swiss Life AG (N) 973,00 -0,61% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 147,65 -1,37% Swiss Re AG
UBS 45,56 0,07% UBS
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Indizes in diesem Artikel

SMI 14 368,16 -0,13%

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