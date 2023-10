SMI-Handel aktuell: SMI am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Der SMI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Um 15:41 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,39 Prozent auf 10 407,37 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,225 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,603 Prozent auf 10 385,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 448,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 10 341,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 415,52 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 4,68 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 11 154,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der SMI einen Wert von 11 201,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 473,45 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,20 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 341,75 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,74 Prozent auf 85,38 CHF), Roche (+ 0,69 Prozent auf 240,10 CHF), Sika (+ 0,69 Prozent auf 219,70 CHF), Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 98,86 CHF) und Swisscom (-0,26 Prozent auf 538,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-2,52 Prozent auf 95,90 CHF), Geberit (-2,48 Prozent auf 417,10 CHF), Swiss Life (-2,23 Prozent auf 561,20 CHF), UBS (-1,93 Prozent auf 21,29 CHF) und Lonza (-1,87 Prozent auf 335,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 182 125 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 280,389 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,70 erwartet. Mit 6,42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

