SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag mit Zuschlägen

Am Donnerstag gewinnt der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,15 Prozent auf 15 044,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,708 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 15 061,17 Punkte an der Kurstafel, nach 15 022,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 15 092,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 995,55 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der SMI bei 13 703,53 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 14 551,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 363,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,57 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,51 Prozent auf 75,18 CHF), Sika (+ 1,69 Prozent auf 189,55 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 670,60 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 157,90 CHF) und Richemont (+ 1,02 Prozent auf 173,85 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Alcon (-0,92 Prozent auf 62,70 CHF), Logitech (-0,67 Prozent auf 82,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,65 Prozent auf 70,00 CHF), Novartis (-0,30 Prozent auf 133,86 CHF) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 85,68 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 525 001 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,281 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Mit 6,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at