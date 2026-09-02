Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Index-Performance
|
02.09.2026 12:26:53
SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag schwächer
Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent leichter bei 14 285,89 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,644 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,017 Prozent höher bei 14 337,24 Punkten in den Handel, nach 14 334,79 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 356,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 269,42 Punkten lag.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,652 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 14 346,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 305,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der SMI bei 12 088,36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,84 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,95 Prozent auf 350,80 CHF), Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 631,50 CHF), Swiss Life (+ 0,48 Prozent auf 917,20 CHF), Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 142,15 CHF) und Lonza (+ 0,28 Prozent auf 579,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-3,87 Prozent auf 33,77 CHF), Holcim (-2,78 Prozent auf 69,96 CHF), Partners Group (-1,91 Prozent auf 666,60 CHF), Givaudan (-1,38 Prozent auf 3 210,00 CHF) und Geberit (-1,24 Prozent auf 559,00 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 251 798 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 298,357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.09.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
01.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Rot: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|82,24
|-0,29%
|Amrize
|36,82
|-0,19%
|Geberit AG (N)
|600,00
|0,03%
|Givaudan AG
|3 401,00
|-1,28%
|Holcim AG
|75,24
|-0,37%
|Lonza AG (N)
|619,40
|1,41%
|Partners Group AG
|714,40
|-0,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|370,14
|0,86%
|Swiss Life AG (N)
|969,20
|0,35%
|Swiss Re AG
|150,50
|0,47%
|Swisscom AG
|674,00
|1,58%
|UBS
|47,36
|1,52%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 358,73
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.