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WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Index-Performance 02.09.2026 12:26:53

SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag schwächer

SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag schwächer

Der SMI zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent leichter bei 14 285,89 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,644 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,017 Prozent höher bei 14 337,24 Punkten in den Handel, nach 14 334,79 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 356,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 269,42 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,652 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 14 346,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 305,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der SMI bei 12 088,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,84 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,95 Prozent auf 350,80 CHF), Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 631,50 CHF), Swiss Life (+ 0,48 Prozent auf 917,20 CHF), Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 142,15 CHF) und Lonza (+ 0,28 Prozent auf 579,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-3,87 Prozent auf 33,77 CHF), Holcim (-2,78 Prozent auf 69,96 CHF), Partners Group (-1,91 Prozent auf 666,60 CHF), Givaudan (-1,38 Prozent auf 3 210,00 CHF) und Geberit (-1,24 Prozent auf 559,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 251 798 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 298,357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Swiss Re AG 150,50 0,47% Swiss Re AG
Swisscom AG 674,00 1,58% Swisscom AG
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