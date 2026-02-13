SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Freitag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 13 567,97 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,601 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,237 Prozent auf 13 561,97 Punkte an der Kurstafel, nach 13 529,92 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 587,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 558,61 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,395 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, stand der SMI noch bei 13 364,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 740,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 949,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Bei 13 603,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF), Zurich Insurance (+ 1,93 Prozent auf 559,20 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 67,86 CHF), Swiss Life (+ 1,75 Prozent auf 871,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 131,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sonova (-1,42 Prozent auf 198,05 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 155,65 CHF), Roche (-0,50 Prozent auf 357,90 CHF), Richemont (-0,31 Prozent auf 159,55 CHF) und Geberit (-0,25 Prozent auf 627,60 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 419 329 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at