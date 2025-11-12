SMI-Handel aktuell: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Der SMI legte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 12 793,74 Punkte zu. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,443 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,395 Prozent auf 12 752,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 702,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 823,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 717,52 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 3,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der SMI bei 12 481,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der SMI mit 11 886,41 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der SMI einen Stand von 11 712,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 3,82 Prozent auf 64,06 CHF), Richemont (+ 1,77 Prozent auf 164,10 CHF), Sonova (+ 1,57 Prozent auf 220,40 CHF), Geberit (+ 1,51 Prozent auf 646,20 CHF) und UBS (+ 1,41 Prozent auf 31,63 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Life (-1,14 Prozent auf 868,60 CHF), Swisscom (-0,58 Prozent auf 597,00 CHF), Partners Group (-0,57 Prozent auf 975,00 CHF), Logitech (+ 0,02 Prozent auf 96,64 CHF) und Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3 446,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 726 277 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 239,712 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

