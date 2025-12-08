SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SMI sprang im SIX-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent auf 12 981,42 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,483 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,044 Prozent auf 12 941,99 Punkte an der Kurstafel, nach 12 936,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 000,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 913,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SMI auf 12 298,35 Punkte taxiert. Der SMI lag vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 12 312,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 11 780,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 2,19 Prozent auf 317,70 CHF), Holcim (+ 1,92 Prozent auf 76,34 CHF), UBS (+ 1,75 Prozent auf 33,14 CHF), Logitech (+ 1,37 Prozent auf 95,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 59,28 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,77 Prozent auf 64,24 CHF), Givaudan (-1,37 Prozent auf 3 302,00 CHF), Sika (-1,25 Prozent auf 158,25 CHF), Sonova (-0,99 Prozent auf 200,30 CHF) und Richemont (-0,86 Prozent auf 171,95 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 264 615 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 264,306 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

