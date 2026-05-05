SMI-Handel aktuell: SMI beginnt den Handel kaum bewegt

Am Dienstag springt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 13 003,16 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,554 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,042 Prozent tiefer bei 12 997,89 Punkten, nach 13 003,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 004,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 979,06 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 12 981,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der SMI einen Wert von 13 466,04 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 12 233,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,84 Prozent nach. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 667,50 CHF), Partners Group (+ 0,71 Prozent auf 875,60 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 114,60 CHF), Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 2 779,00 CHF) und Lonza (+ 0,56 Prozent auf 481,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-1,05 Prozent auf 33,86 CHF), Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 170,75 CHF), Alcon (-0,55 Prozent auf 57,60 CHF), Nestlé (-0,52 Prozent auf 77,76 CHF) und Swiss Re (-0,44 Prozent auf 124,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 238 318 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,374 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at