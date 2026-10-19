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SMI-Kursverlauf 19.10.2026 09:28:34

SMI-Handel aktuell: SMI beginnt Montagshandel mit Verlusten

SMI-Handel aktuell: SMI beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,46 Prozent auf 14 325,57 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 14 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 391,31 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 324,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 349,74 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der SMI bei 13 786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14 343,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SMI mit 12 644,49 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,28 Prozent auf 86,52 CHF), Givaudan (+ 0,20 Prozent auf 3 923,00 CHF), Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 150,25 CHF), Amrize (+ 0,03 Prozent auf 31,31 CHF) und Novartis (+ 0,00 Prozent auf 124,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-1,24 Prozent auf 39,14 CHF), Galderma (-0,97 Prozent auf 174,35 CHF), Richemont (-0,91 Prozent auf 174,50 CHF), Partners Group (-0,72 Prozent auf 603,00 CHF) und Alcon (-0,62 Prozent auf 54,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 137 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,74 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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